الكويت تدين اقتحام "الأقصى": الاحتلال يتحمل مسؤولیة التصعید الخطیر وعواقبه

الكويت/سما/

أدانت دولة الكویت، إقتحام قوات الإحتلال الإسرائیلي، باحات المسجد الأقصى واستهداف أبناء الشعب الفلسطیني بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي نشرته وكالة الانباء الكويتية "كونا"، الليلة الماضية، أن ھذا الاقتحام تحد سافر لمشاعر المسلمین في العالم والقانون الدولي ولأبسط قواعد حقوق الإنسان.

وأوضحت أن إستفزازات وتصرفات الاحتلال الإسرائیلي تعرض أبناء الشعب الفلسطیني للخطر وتنذر بتصعید للعنف الأمر الذي یتطلب تحركا دولیا سریعا لوضع حد لهذه الإستفزازات وحفظ حقوق الشعب الفلسطیني وسلامته.

وحملت الخارجية الكويتية سلطات الإحتلال الإسرائیلي مسؤولیة هذا التصعید الخطیر وما سیترتب عليه من عواقب.