"التعاون الخليجي" يستنكر عمليات التهجير القسري في الشيخ جراح بالقدس

الرياض/سما/

استكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم الجمعة، استمرار السلطات "الإسرائيلية" في بناء المستوطنات والتهجير وإخلاء حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الحجرف لوكالة الأنباء السعودية: "إنّ ما تقوم به إسرائيل من خطورة في الاستمرار في مخالفة مبادئ القانون الدوليّ والجهود الدوليّة التي لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام احياء السلام في منطقة الشرق الأوسط للوصول إلى حل نهائي للصراع الدائر فيها".

ودعا المجتمع الدوليّ إلى ضرورة الضغط على السلطات "الإسرائيلية" للحد من بناء مستوطنات جديدة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، مُشدّداً على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية ومساندته للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وفق لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية.