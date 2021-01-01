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البرغوثي يدعو إلى هبة شاملة في كل فلسطين إسنادا للأقصى والقدس

السبت 08 مايو 2021 02:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي يدعو إلى هبة شاملة في كل فلسطين إسنادا للأقصى والقدس



رام الله/سما/

دعا د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى هبة شعبية واسعة في كل أنحاء فلسطين في الداخل والضفة والقطاع إسنادا للمسجد الأقصى و الشيخ جراح بالقدس في وجه القمع و التنكيل الاحتلالي و محاولات التطهير العرقي.

و قال البرغوثي ان الاحتلال حول ساحات الصلاة في المسجد الأقصى إلى ميدان حرب و اعتدى بشكل وحشي على المصلين العزل مما أوقع حوالي مائتي اصابة بينهم، كما أغلق قسرا مداخل حي الشيخ جراح.


 
وأكد البرغوثي أن المجتمع الدولي والدول العربية و الإسلامية مطالبة بفرض إجراءات عقابية على منظومة الاحتلال و الأبرتهايد الإسرائيلية بدل الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لا تعبأ إسرائيل بها.

#مصطفى البرغوثي #فلسطين #القدس #المسجد الاقصى

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