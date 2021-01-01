" الهيئة الوطنية لمسيرات العودة" تدعو للانخراط الكامل في "انتفاضة رمضان"

غزة/سما/

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة مباركتها دعوات "الشباب الثائر والوحدات الميدانية" في قطاع غزة انخراطها الكامل والفاعل في "انتفاضة رمضان ".

وأكدت الهيئة في بيان لها على أن "هذا التفاعل الجاد والمسؤول دليل قوة ووحدة الموقف الوطني والشعبي المساند لانتفاضة أهلنا في القدس، وأن هذه الانتفاضة تمتد لكل مناطق فلسطين. "





وقالت "إننا ندعو الشباب الثائر في الضفة وغزة وكافة جماهير شعبنا للانخراط الكامل في الانتفاضة الباسلة وفتح ساحات الاشتباك في كافة محافظات الوطن حتى يعلم الاحتلال المجرم أن المقدسات خط أحمر ولا نحيد أبداً عن طريق الثورة والمواجهة. "

وأعلنت وحدات الشباب الثائر في قطاع غزة انخراطها الكامل والفاعل في "انتفاضة رمضان" واعتبرت نفسها في حالة "استنفار تام ومواجهة شعبية مفتوحة على امتداد السلك الزائل شرق قطاع غزة."

وأفادت قناة الأقصى بأن الشباب الثائر دعا للغضب العارم وإعلان النفير العام يوم السبت على امتداد السلك الزائل وعودة وسائل الاشتباك الميداني الخشنة ردا على ما يجري في القدس والأقصى.