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أبو الغيط يدين اقتحام المسجد الأقصى ويحذر من مغبة إشعال الموقف

السبت 08 مايو 2021 02:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يدين اقتحام المسجد الأقصى ويحذر من مغبة إشعال الموقف



القاهرة/سما/

 أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي الليلة المسجد الأقصى المبارك واستهداف الفلسطينيين العُزل بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي، مُشدداً على أن الهجوم يستفز مشاعر المسلمين حول العالم ويعكس سياسة إسرائيلية متعمدة في تصعيد الموقف.

وحذر أبو الغيط في بيان صحفي، من إشعال الموقف، مؤكداً أن التصعيد الإسرائيلي يأتي في أعقاب سلسلة من الاستفزازات والتصرفات غير المسؤولة ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، بما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الاعتداءات التي قد تتسبب في تفجير الموقف في الأراضي المحتلة.

وقال أبو الغيط إن اختيار قوات الاحتلال لهذا التوقيت، بما ينطوي عليه من قدسية للمسلمين، يعكس نية مبيتة لاستفزاز الفلسطينيين، كما يعكس استهتاراً مرفوضاً بمشاعر المسلمين وحقهم في إقامة شعائرهم في "الأقصى" في هذه الأيام من شهر رمضان المبارك.

وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير وغير المسئول، مؤكداً أن هذه الحكومة صارت أسيرة بالكامل للمستوطنين وأجندتهم المتطرفة، وأنها تتبنى هذه الأجندة وتنفذها بصورة كاملة.


 

#احمد ابو الغيط #المسجد الاقصى

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