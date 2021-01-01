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تركيا تدعو الاحتلال الاسرائيلي للتراجع عن إجراءاته بحق "الشيخ جراح"

السبت 08 مايو 2021 02:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تدعو الاحتلال الاسرائيلي للتراجع عن إجراءاته بحق "الشيخ جراح"



أنقرة/سما/

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، سلطات الاحتلال إلى التراجع عن الخطوات الرامية لإنشاء مستوطنات غير شرعية في شرق القدس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الجمعة، عقده وزير الخارجية التركي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في العاصمة أنقرة.

وأفاد تشاووش أوغلو بأن سلطات الاحتلال تستمر "دون توقف" في ممارسة سياسات الاستيطان بشرق القدس والضفة الغربية.


وأشار أن سلطات الاحتلال توسّع مشاريع المستوطنات غير الشرعية في شرق القدس، فضلا عن اتخاذها خطوات لطرد الفلسطينيين من حي "الشيخ جراح" ومنح منازلهم إلى مستوطنين غير شرعيين.

ولفت الوزير التركي إلى أن المملكة الأردنية هي من أنشأت تلك المنازل وقدمتها للفلسطينيين.

وأوضح أن ادعاءات ملكية تلك المنازل لإسرائيليين بناءً على وثائق مزورة يعد أمرا في "شدة الوقاحة"، داعيا الاحتلال للتراجع عن هذه الخطوات للوقوف في وجه المزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة مستقبلًا.

كما طالب الاحتلال بإزالة القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في أقرب وقت، واحترام حرية العبادة للشعب الفلسطيني.

وفي شأن متصل، شدد الوزير على أهمية الوحدة والتعاون بين الأطراف الفلسطينية، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم من أجل إجراء انتخابات فلسطينية بمعايير دولية.

#تركيا #الشيخ جراح #القدس

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