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دحلان: ستنتصر القدس ولن ينجح الإرهاب الصهيوني وقطعان المستوطنين في تركيع إرادة شعبنا

السبت 08 مايو 2021 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: ستنتصر القدس ولن ينجح الإرهاب الصهيوني وقطعان المستوطنين في تركيع إرادة شعبنا



أبوظبي/سما/

قال قائد التيار الإصلاحي في حركة "فتح" محمد دحلان، مساء يوم الجمعة، إنّ "العدوان الإسرائيلي المستمر على القدس والمسجد الأقصى لن يفت عضد أهلنا الذين يخوضون معركة التحرر والسيادة بكل شجاعة وبصدورهم العارية متسلحين بحقهم التاريخي والأبدي في مدينتنا المقدسة".

وأضاف دحلان في تصريح عبر صفحته الرسمية (فيسبوك) "ستنتصر القدس وسينتصر أهل القدس كما انتصروا في كل معارك السيادة، ولن ينجح الإرهاب الصهيوني وقطعان المستوطنين في تركيع إرادة شعبنا أو كسرها".

وتابع: "واجبنا الآن قيادة وشعبًا دعم صمود أهل القدس، ولتكن معركة الشيخ جراح معركة كل الفلسطينيين ولندعم أهلنا هناك بكل إمكانياتنا المتاحة ولنتسلح بوحدتنا الوطنية نصرة للقدس وأهلها".

#محمد دحلان #القدس المحتلة #حي الشيخ جراح

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