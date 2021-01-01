النخالة يهدد "اسرائيل": لا يمكن السكوت عما يجري بالقدس وعلى العدو أن يتوقع ردنا بأي لحظة

غزة /سما/

عقبت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، على احداث القدس.

وأكد الأمين العام للحركة زياد النخالة، أن ما يجري في مدينة القدس، لا يمكن السكوت عليه، وعلى العدو أن يتوقع ردنا في أي لحظة.

ومساء اليوم، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة 53 مواطنا تركزت إصاباتهم في الرأس والعيون، واعتقال آخرين.

وافادت جمعية الهلال الأحمر في القدس باصابة 53 مواطن خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى والشيخ جراح وباب العامود معظم الإصابات بالعيون والوجه، لافتة الى أن 23 منها نُقلت للمشفى..

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت قرب باب السلسلة داخل الأقصى، عقب انتهاء صلاة المغرب والإفطار، بعد أن تعمد الاحتلال استفزاز المصلين لدى خروجهم من المسجد، وأغلق بابي العامود والسلسلة وطريق الواد في القدس القديمة، ومنع الأهالي من الدخول إلى المسجد الأقصى، لإقامة صلاة العشاء والتراويح.

وهاجمت قوات الاحتلال المصلين قبل أذان العشاء ومنعتهم من أداء صلاة العشاء والتراويح.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتواجدة قرب باب الاسباط، منعت دخول سيارات الاسعاف الى داخل المسجد، كذلك وصول الطواقم الطبية لإخراج المصابين.