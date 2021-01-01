  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يحمل الاحتلال مسؤولية ما يجري بالقدس ويطالب بجلسة عاجلة في مجلس الأمن

الجمعة 07 مايو 2021 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يحمل الاحتلال مسؤولية ما يجري بالقدس ويطالب بجلسة عاجلة في مجلس الأمن



رام الله /سما/

حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يجري في المدينة المقدسة من تطورات خطيرة واعتداءات آثمة وما يترتب على ذلك من تداعيات.

وحيا الرئيس في كلمة له، اليوم الجمعة، أبناء شعبنا العظيم في القدس وفي كل مكان، ووقفتهم الشجاعة في الدفاع عن القدس، عاصمتنا الأبدية بكافة أحيائها، ودفاعهم عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والشيخ جراح بشكل خاص.

وأكد أن بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا إصراراً على التمسك بحقوقنا المشروعة في إنهاء الإحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة بعاصمتها الأبدية قدس الأقداس.

وحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يجري في المدينة المقدسة من تطورات خطيرة واعتداءات آثمة وما يترتب على ذلك من تداعيات.

وطالب المجتمع الدولي في ظل هذه التطورات الخطيرة بتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف العدوان على أهلنا وشعبنا ومقدساتنا، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرض وطنه.

ووجه الرئيس، سفيرنا في الأمم المتحدة لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة.

#الرئيس عباس #القدس #الانتهاكات الإسرائيلية #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 عام 2021 قبل عيد الفطر - الاستعلام الحكومي

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

موعد و علامات ليلة القدر 2021 .. هل هي اليوم ؟

صور: شهيدان واصابة ثالث بجراح خطرة بزعم اطلاق النار تجاه جنود الاحتلال قرب جنين

بعد لقاء رسمي.. مصدران مخابراتيان مصريان يكشفان مفاجأة بشأن قادة الإخوان في تركيا

إعلام إسرائيلي يكشف نتائج التحقيقات الأولية لعملية حاجز سالم العسكري..

تفاصيل جديدة عن عملية جنين: المقاومون خططوا لتنفيذ عمليتهم بالداخل المحتل.. ولا معلومات مسبقة

الأخبار الرئيسية

النخالة يهدد "اسرائيل": لا يمكن السكوت عما يجري بالقدس وعلى العدو أن يتوقع ردنا بأي لحظة

القدس

الاحتلال يقتحم الأقصى: 53 اصابة معظمها بالعيون والوجه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

خشية أمنية "إسرائيلية" من تصعيد محتمل في غزة: القدس بؤرة الحريق. وحماس ستشعل الأرض

حين نصر الله

تحدث عن صاروخ ديمونا.. نصر الله: "إسرائيل" مأزومة.. ودخول غزة إلى معادلة القدس تطور مهم

مستشار الرئيس الفلسطيني يحذر من حرب دينية.. ويوجه رسالة للمجتمع الدولي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية