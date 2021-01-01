مرصد فلسطين الفلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر

رام الله /سما/

أعلن مرصد فلسطين الفلكي، اليوم الجمعة، عن موعد أول أيام الفطر السعيد، في جميع الدول العربية والإسلامية.

وأكّد المرصد في بيانٍ صحفي، على أنّ يوم الخميس القادم هو أول أيام الفطر السعيد، مُشيرًا إلى أنّ معظم الدول العربية والإسلامية ستتحرى هلال شهر شوال مساء الثلاثاء المقبل.

وأوضح أنّ الحسابات الفلكية تُشير إلى أنّ ولادة الهلال ستكون يوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس، مُضيفاً: "فمن المستحيل رؤية الهلال من جمعي دول العالم الاسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران بعد غرب الشمس، الأمر الذي يعني أنّه لن يكون هناك هلال أصلا لرؤيته".

ولفت إلى أنّ مساء يوم الأربعاء ستكون رؤية الهلال متاحة من معظم مناطق الهلال الإسلامي سواء بالتليسكوب أو بالعين المجردة، وبناءً على ما سبق فإنّ يوم الأربعاء، هو المتمم لشهر رمضان ثلاثين يوماً، والخميس أول أيام عيد الفطر السعيد في جميع الدول العربية ومعظم دول العالم الاسلامي.

وبيّن أنّ الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء، كالمغرب وعمان، فإنّ رؤي الهلال ستكون متاحة بسهولة، وعليه يكون الخميس أول أيام عيد الفطر فيها كبقية الدول الاخرى".