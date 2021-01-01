  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مرصد فلسطين الفلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر

الجمعة 07 مايو 2021 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرصد فلسطين الفلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر



رام الله /سما/

أعلن مرصد فلسطين الفلكي، اليوم الجمعة، عن موعد أول أيام الفطر السعيد، في جميع الدول العربية والإسلامية.

وأكّد المرصد في بيانٍ صحفي، على أنّ يوم الخميس القادم هو أول أيام الفطر السعيد، مُشيرًا إلى أنّ معظم الدول العربية والإسلامية ستتحرى هلال شهر شوال مساء الثلاثاء المقبل.

وأوضح أنّ الحسابات الفلكية تُشير إلى أنّ ولادة الهلال ستكون يوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس، مُضيفاً: "فمن المستحيل رؤية الهلال من جمعي دول العالم الاسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران بعد غرب الشمس، الأمر الذي يعني أنّه لن يكون هناك هلال أصلا لرؤيته".

ولفت إلى أنّ مساء يوم الأربعاء ستكون رؤية الهلال متاحة من معظم مناطق الهلال الإسلامي سواء بالتليسكوب أو بالعين المجردة، وبناءً على ما سبق فإنّ يوم الأربعاء، هو المتمم لشهر رمضان ثلاثين يوماً، والخميس أول أيام عيد الفطر السعيد في جميع الدول العربية ومعظم دول العالم الاسلامي.

وبيّن أنّ الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء، كالمغرب وعمان، فإنّ رؤي الهلال ستكون متاحة بسهولة، وعليه يكون الخميس أول أيام عيد الفطر فيها كبقية الدول الاخرى".

#مرصد فلسطين الفلكي #عيد الفطر 2021 #عيد الفطر #موعد عيد الفطر 2021 #موعد أول أيام الفطر السعيد #الدول العربية #تاريخ عيد الفطر 2021

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 عام 2021 قبل عيد الفطر - الاستعلام الحكومي

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

موعد و علامات ليلة القدر 2021 .. هل هي اليوم ؟

صور: شهيدان واصابة ثالث بجراح خطرة بزعم اطلاق النار تجاه جنود الاحتلال قرب جنين

بعد لقاء رسمي.. مصدران مخابراتيان مصريان يكشفان مفاجأة بشأن قادة الإخوان في تركيا

إعلام إسرائيلي يكشف نتائج التحقيقات الأولية لعملية حاجز سالم العسكري..

تفاصيل جديدة عن عملية جنين: المقاومون خططوا لتنفيذ عمليتهم بالداخل المحتل.. ولا معلومات مسبقة

الأخبار الرئيسية

النخالة يهدد "اسرائيل": لا يمكن السكوت عما يجري بالقدس وعلى العدو أن يتوقع ردنا بأي لحظة

الرئيس يحمل الاحتلال مسؤولية ما يجري بالقدس ويطالب بجلسة عاجلة في مجلس الأمن

القدس

الاحتلال يقتحم الأقصى: 53 اصابة معظمها بالعيون والوجه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

خشية أمنية "إسرائيلية" من تصعيد محتمل في غزة: القدس بؤرة الحريق. وحماس ستشعل الأرض

حين نصر الله

تحدث عن صاروخ ديمونا.. نصر الله: "إسرائيل" مأزومة.. ودخول غزة إلى معادلة القدس تطور مهم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية