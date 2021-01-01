قائد لجان المقاومة: نحذر الاحتلال من أي حماقة بالقدس

غزة /سما/

حذر الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية الاحتلال الإسرائيلي من أي حماقة بحق أهل القدس المحتلة، مؤكدا بأن الاحتلال سيدفع ثمنها باهظا.

وقال في تصريح له في ذكرى يوم القدس العالمي ووصل معا نسخة منه، إن يوم" القدس العالمي" هو يوم لاستنهاض وعي الأمة وحشد إمكانياتها وطاقاتها كافة في إطار الاستعداد لمعركة تحرير القدس والمسجد الأقصى وتطهير كل أرض فلسطين المباركة.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته وبمساندة شعوب وأحرار الأمة سيفشلان كل المؤامرات والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية بغرفتها المشتركة قد اتخذت قرارها وسيكون لها كلمتها ولن تترك أهل القدس وحدهم.