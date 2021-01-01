  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قائد لجان المقاومة: نحذر الاحتلال من أي حماقة بالقدس

الجمعة 07 مايو 2021 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد لجان المقاومة: نحذر الاحتلال من أي حماقة بالقدس



غزة /سما/

حذر الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية الاحتلال الإسرائيلي من أي حماقة بحق أهل القدس المحتلة، مؤكدا بأن الاحتلال سيدفع ثمنها باهظا.

وقال في تصريح له في ذكرى يوم القدس العالمي ووصل معا نسخة منه، إن يوم" القدس العالمي" هو يوم لاستنهاض وعي الأمة وحشد إمكانياتها وطاقاتها كافة في إطار الاستعداد لمعركة تحرير القدس والمسجد الأقصى وتطهير كل أرض فلسطين المباركة.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته وبمساندة شعوب وأحرار الأمة سيفشلان كل المؤامرات والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية بغرفتها المشتركة قد اتخذت قرارها وسيكون لها كلمتها ولن تترك أهل القدس وحدهم.

#لجان المقاومة #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 عام 2021 قبل عيد الفطر - الاستعلام الحكومي

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

موعد و علامات ليلة القدر 2021 .. هل هي اليوم ؟

صور: شهيدان واصابة ثالث بجراح خطرة بزعم اطلاق النار تجاه جنود الاحتلال قرب جنين

بعد لقاء رسمي.. مصدران مخابراتيان مصريان يكشفان مفاجأة بشأن قادة الإخوان في تركيا

إعلام إسرائيلي يكشف نتائج التحقيقات الأولية لعملية حاجز سالم العسكري..

تفاصيل جديدة عن عملية جنين: المقاومون خططوا لتنفيذ عمليتهم بالداخل المحتل.. ولا معلومات مسبقة

الأخبار الرئيسية

النخالة يهدد "اسرائيل": لا يمكن السكوت عما يجري بالقدس وعلى العدو أن يتوقع ردنا بأي لحظة

الرئيس يحمل الاحتلال مسؤولية ما يجري بالقدس ويطالب بجلسة عاجلة في مجلس الأمن

القدس

الاحتلال يقتحم الأقصى: 53 اصابة معظمها بالعيون والوجه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

خشية أمنية "إسرائيلية" من تصعيد محتمل في غزة: القدس بؤرة الحريق. وحماس ستشعل الأرض

حين نصر الله

تحدث عن صاروخ ديمونا.. نصر الله: "إسرائيل" مأزومة.. ودخول غزة إلى معادلة القدس تطور مهم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية