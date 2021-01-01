الهدمي: ما يجري في "الأقصى" و"الشيخ جراح" تصعيد احتلالي خطير

القدس المحتلة /سما/

أدان وزير شؤون القدس فادي الهدمي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الجمعة، والاعتداء على المصلين المسالمين، معتبرا إياه تصعيدا خطيرا.

وقال الهدمي في بيان له، إنه سبق اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى اعتداءات واسعة على المصلين في مناطق متفرقة في المدينة بما في ذلك شارع الواد.

وأضاف أن اقتحام قوات الاحتلال للمسجد وإطلاق قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المصلين، وإصابة عشرات منهم بالرأس وفي العيون تحديدا، إنما هو استمرار لسلسلة الاعتداءات الهمجية التي بدأت في باب العامود وتواصلت في الشيخ جراح وغيرها من الأحياء بالمدينة المحتلة.

وأشار الهدمي إلى أن قوات الاحتلال لم تتوقف عن استفزاز المصلين والمواطنين منذ بداية شهر رمضان.

وأكد أن الاعتداء على المصلين والمواطنين هو تأكيد آخر على الحاجة لأن يتحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للمقدسيين.

وأشار الى ان اقتحام المسجد الأقصى تزامن مع اقتحام حي الشيخ جراح والاعتداء على السكان والمتضامين بإلقاء قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.