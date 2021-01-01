  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهدمي: ما يجري في "الأقصى" و"الشيخ جراح" تصعيد احتلالي خطير

الجمعة 07 مايو 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهدمي: ما يجري في "الأقصى" و"الشيخ جراح" تصعيد احتلالي خطير



القدس المحتلة /سما/

 أدان وزير شؤون القدس فادي الهدمي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الجمعة، والاعتداء على المصلين المسالمين، معتبرا إياه تصعيدا خطيرا.

وقال الهدمي في بيان له، إنه سبق اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى اعتداءات واسعة على المصلين في مناطق متفرقة في المدينة بما في ذلك شارع الواد.

وأضاف أن اقتحام قوات الاحتلال للمسجد وإطلاق قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المصلين، وإصابة عشرات منهم بالرأس وفي العيون تحديدا، إنما هو استمرار لسلسلة الاعتداءات الهمجية التي بدأت في باب العامود وتواصلت في الشيخ جراح وغيرها من الأحياء بالمدينة المحتلة.

وأشار الهدمي إلى أن قوات الاحتلال لم تتوقف عن استفزاز المصلين والمواطنين منذ بداية شهر رمضان.

وأكد أن الاعتداء على المصلين والمواطنين هو تأكيد آخر على الحاجة لأن يتحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للمقدسيين.

وأشار الى ان اقتحام المسجد الأقصى تزامن مع اقتحام حي الشيخ جراح والاعتداء على السكان والمتضامين بإلقاء قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

#فادي الهدمي #القدس

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 عام 2021 قبل عيد الفطر - الاستعلام الحكومي

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

موعد و علامات ليلة القدر 2021 .. هل هي اليوم ؟

صور: شهيدان واصابة ثالث بجراح خطرة بزعم اطلاق النار تجاه جنود الاحتلال قرب جنين

بعد لقاء رسمي.. مصدران مخابراتيان مصريان يكشفان مفاجأة بشأن قادة الإخوان في تركيا

إعلام إسرائيلي يكشف نتائج التحقيقات الأولية لعملية حاجز سالم العسكري..

تفاصيل جديدة عن عملية جنين: المقاومون خططوا لتنفيذ عمليتهم بالداخل المحتل.. ولا معلومات مسبقة

الأخبار الرئيسية

النخالة يهدد "اسرائيل": لا يمكن السكوت عما يجري بالقدس وعلى العدو أن يتوقع ردنا بأي لحظة

الرئيس يحمل الاحتلال مسؤولية ما يجري بالقدس ويطالب بجلسة عاجلة في مجلس الأمن

القدس

الاحتلال يقتحم الأقصى: 53 اصابة معظمها بالعيون والوجه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

خشية أمنية "إسرائيلية" من تصعيد محتمل في غزة: القدس بؤرة الحريق. وحماس ستشعل الأرض

حين نصر الله

تحدث عن صاروخ ديمونا.. نصر الله: "إسرائيل" مأزومة.. ودخول غزة إلى معادلة القدس تطور مهم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية