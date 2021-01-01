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غوتيريش: القضية الفلسطينية تظل أولوية بالنسبة للأمم المتحدة

الجمعة 07 مايو 2021 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: القضية الفلسطينية تظل أولوية بالنسبة للأمم المتحدة



نيويورك /سما/

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن قضية فلسطين تظل قضية أساسية وأولوية للأمم المتحدة والمدعومة بقوة القانون الدولي والقرارات الأممية كأساس لحل عادل قائم على مبدأ حل الدولتين وعاصمتهما القدس.

جاء ذك في رده على بيان للمجموعة العربية.

وأضاف غوتيريش: "هدفي هو تعبئة الرباعية، ولقد كنا نبذل جهوداً وما زلنا، لكنّ هذا بالطبع يعتمد على الدول الأعضاء والأطراف، ونحن منخرطون وسنواصل ذلك".

وجدد دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" والالتزام بولايتها، مستدركا "لكننا ما زلنا بحاجة إلى إيجاد المزيد من التمويل الذي يمكن التنبؤ به للأونروا لأننا نواجه كل عام هذه الأزمة المالية".

#الامم المتحدة #أنطونيو غوتيريش #القدس #حل الدولتين

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