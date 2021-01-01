"التعاون الإسلامي" تدين اعتداءات الاحتلال على أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

جدة /سما/

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من إجراءات ومحاولات تهجير قسري وإخلاء غير قانوني لعشرات العائلات المقدسية من منازلها، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

واستنكرت المنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة، مواصلة الاحتلال اعتداءاته على المواطنين المشاركين في موائد الإفطار الرمضاني التضامني، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار سياسة اسرائيلية تقوم على التطهير العرقي والاستيطان الاستعماري من خلال الاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين، لصالح جمعيات استيطانية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحملت منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، المسؤولية عن استمرار إجراءاتها غير القانونية والعنصرية، مطالبة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته المتواصلة في جميع أنحاء الارض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأكدت أن تلك الإجراءات لا تخدم عملية السلام القائم على حل الدولتين، والمبادرة العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.