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الاردن تحذر اسرائيل: ترحيل أهل الشيخ جراح من منازلهم لعب خطير بالنار

الجمعة 07 مايو 2021 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن تحذر اسرائيل: ترحيل أهل الشيخ جراح من منازلهم لعب خطير بالنار



عمان /سما/

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن ترحيل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة من بيوتهم جريمة، تستوجب أن يتحرك المجتمع الدولي فورا لمنعها.

وقال الصفدي على تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "ترحيل أهل الشيخ جراح من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم حدوثها."

وأضاف: "الفلسطينيون المهددون بالرحيل هم المالكون الشرعيون لبيوتهم كما تثبت الوثائق، وإن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم في حي الشيخ جراح".

وتابع "إن استمرار إسرائيل في ممارساتها اللاشرعية وخطواتها الاستفزازية في القدس المحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيين، وبما في ذلك حق أهل الشيخ جراح في بيوتهم، لعب خطير بالنار".

ورحب الصفدي بالبيان الذي أصدرته كل من فرنسا وألمانيا وايطاليا وإسبانيا وبريطانيا الداعي إلى وقف سياسة الاستيطان اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لمنع ترحيل الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح".

وقال الصفدي "إن بناء المستوطنات وتوسعتها والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم ممارسات لاشرعية تكرس الاحتلال، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية".

#الاردن #الصفدي #تهجير الفلسطينيين #القدس #حي الشيخ جراح

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