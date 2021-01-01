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الاحتلال يقتحم الأقصى ويعتدي على المصلين ويصيب 14 بالراس ومعظمها بالعيون

الجمعة 07 مايو 2021 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم الأقصى ويعتدي على المصلين ويصيب 14 بالراس ومعظمها بالعيون



القدس المحتلة /سما/

 اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة 14 مواطنا تركزت إصاباتهم في الرأس والعيون، واعتقال آخرين.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت قرب باب السلسلة داخل الأقصى، عقب انتهاء صلاة المغرب والإفطار، بعد أن تعمد الاحتلال استفزاز المصلين لدى خروجهم من المسجد، وأغلق بابي العامود والسلسلة وطريق الواد في القدس القديمة، ومنع الأهالي من الدخول إلى المسجد الأقصى، لإقامة صلاة العشاء والتراويح.

#اصابات #مواجهات #القدس #الانتهاكات الإسرائيلية #الجيش الإسرائيلي

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