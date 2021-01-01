تحدث عن صاروخ ديمونا.. نصر الله: "إسرائيل" مأزومة.. ودخول غزة إلى معادلة القدس تطور مهم

بيروت /سما/

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في خطاب متلفز بذكرة يوم القدس العالمي، إن المشهد الفلسطيني العام "هو مشهد رفض للاحتلال وتمسك بالحق، وهذا ما يعطي المشروعية لكل محور المقاومة ولكل مساندة تقدم للشعب الفلسطيني سواء كانت سياسية او عسكرية أو غيرها".

وأضاف نصر الله أن "ثبات الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه وعدم التخلي عن القدس هو الأساس"، فثبات الشعب الفلسطيني "يعطي المشروعية للمقاومة".

وأشار نصر الله إلى دخول صواريخ المقاومة الفلسطينية معادلة الدفاع عن القدس، واصفاً إياه "بالتطور الأهم والأخطر والذي يجب تثبيته"، معرباً عن ثقته بأن الشعب الفلسطيني "لائق في حفظ القدس وأرضه وحقوقه".

وتابع: "الإسرائيلي يعترف أن دخول غزة على مسألة الصراع هو تهديد خطير جداً وهذ يفتح آفاقاً كبيرة في المقاومة، وأنا أدعو قادة المقاومة لمواصلة هذا المنهج".

وأوضح نصر الله أن العنوان الأبرز حالياً هو "الثبات الفلسطيني، وعلينا أن نكون إلى جانب الشعب الفلسطيني وأن لا نبحث عن مبررات للتخلي عن هذه المسؤولية".

وأكد نصر الله أن العنوان الهام هو "ثبات محور المقاومة"، فإيران "الدولة الأقوى في هذا المحور ومنذ سنوات طويلة هناك جهد لإسقاط النظام في إيران وإعادتها إلى المحور الإسرائيلي والأميركي"، لكن طهران "عبرت مرحلة الخطر والرهان على حرب أميركية مع إيران انتهى".

وشدد نصر الله على أن خيارات أميركا و"إسرائيل" بتخلي إيران عن برنامجها النووي "انتهت"، خاصةً بعد رد إيران على هجوم نظنز برفع درجة تخصيب اليورانيوم و"هو ما إرعب إسرائيل".

وتابع: "إيران ليست بحاجة لأن تؤكد لحلفائها أن أي مفاوضات لن تكون على حسابهم أو على حساب شعوبهم لأن التجربة أثبتت أن إيران لا تتخلى عن الحلفاء أو تبيعهم أو تتفاوض عنهم، ولذلك نحن نؤيد كل حوار إيراني دولي أو عربي لأنه يساهم بتقوية محور الأصدقاء".

لكن من "يجب أن يقلق"، بحسب السيد نصر الله، هم "حلفاء أميركا في المنطقة من إسرائيل إلى بعض دول الخليج، وكل من يرتزق على المواقف السياسية، أما أصدقاء إيران فلديهم الثقة العالية أن ما يجري هو لمصلحة محور المقاومة".

ووصف نصر الله الحوار الإيراني السعودي بالـ"إيجابي"، معرباً عن تأييده "لأي حوار يسهم بتهدئة المنطقة ويقوي محور المقاومة"، فذلك الحوار لن يكون على حساب حلفاء إيران "والذين يجب أن يقلقوا من الحوار الإيراني السعودي هم حلفاء الرياض وليس حلفاء طهران".

وقال نصر الله أنه قد جرى تجاوز "مرحلة استهداف المحور، والإسرائيلي اليوم مليئ بالقلق نتيجة ثبات محور المقاومة وتطور قدراته"، فيما "المحاور الأخرى التي بدت في السنوات الماضية أنها قوية، اليوم بدت أنها مفككة وانتقلت إلى وضعية الدفاع عن بعض مكتسبات المرحلة الماضية".

فاستهداف قوى المقاومة في العراق "فشل"، وفي اليمن "الأخوة صامدون ومتقدمون والعالم يتحدث عن إنهاء الحرب.. والتطورات النوعية في الموقف اليمني والقدرات خلال السنوات الماضية هي إضافة نوعية لمحور المقاومة خصوصاً في ظل هذه القيادة الصادقة والحكيمة والشابة".

ولفت نصر الله إلى أن سوريا في وضع أفضل بعد سنين من الحرب، "فالعديد من الدول العربية على اتصال مع الدولة السورية" فيما "لا تستطيع السعودية فرض الشروط على سوريا بشأن علاقاتها مع إيران".

أما الكيان الصهيوني "فمأزوم ومن علامات ذلك الأزمة السياسية الداخلية وعدم القدرة على تشكيل حكومة بسبب مشاكل بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "الكيان تحول من كيان يقوم على أسس عقائدية إلى كيان يخدم شخص بعينه، وهذا يؤكد وجود مشكلة قيادة حقيقية، وهذا من علامات الوهن والأفول"، في وقت يتحدث فيه بعض الصهاينة عن "مسار الوصول إلى حرب أهلية".

وأكد أن "علامات الأفول والوهن والضعف" بدأت تظهر على كيان العدو، بينما "شباب الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة يتجدد".

وتساءل: "ما جرى بالصاروخ الذي وصل إلى ديمونا أدى إلى حدوث خضة كبيرة داخل الكيان، فهل إذا اندلعت حرباً واسعة في المنطقة سيستطيع الإسرائيلي المواجهة؟".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "ليس على يقين بشأن قدرته للتصدي للنيران من جبهات مختلفة إن وقعت الحرب"، فيما يظهر "القلق والضعف لدى القوات البرية الإسرائيلية"، الأمر الذي يدفعهم لزيادة عدد المناورات سنوياً.

وقال نصر الله تعليقاً على المفاوضات التي تجري في الناقورة حو ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، إن هناك "من هو مصّر" بالتساؤل عن "صمت حزب الله"، بل هناك من يفسر الصمت أنه "نتيجة إحراج مع الحلفاء"، رغم أن الحزب "أوضح أنه لا يتدخل في موضوع الحدود البحرية ونترك هذا الامر للدولة اللبنانية".

ودعا لأن يتحمل اللبنانيين مسؤولية الحدود وترسيمها "فنحن وجدنا منذ العام 2000 أن مصلحة لبنان والمقاومة أن نبقى بمنأى عن هذا الموضوع".

وأضاف: "نحن تدخلنا في موضوع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بعدما أكدت الدولة أنها لبنانية"، مضيفاً أن على الدولة أن "تتحمل مسؤوليتها التاريخية وأن لا تتنازل عن حقوقها المائية".

كما وطالب الدولة بأن "لا تتنازل عن أي حق من الحقوق، وعليها أن تعرف أنها ليست ضعيفة ولا أحد يستطيع أن يفرض عليها أي شي لا الإسرائيلي ولا الأميركي".

وبخصوص مناورة الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد المقبل، أكد نصر الله أن من الواجب "الدعوة إلى الحذر على صعيد المنطقة عموماً، وكذلك في لبنان، ونحن سنكون حذرين وسنواكب بشكل دائم لحركة هذه المناورات".

وحذّر الجيش الإسرائيلي من "أي خطوة خاطئة باتجاه لبنان وأي محاولة للمس بقواعد الاشتباك"، مؤكداً أن المقاومة "لن تتساهل مع أي تجاوز أو خطأ أو حركة عدوانية إسرائيلية على كامل الأراضي اللبنانية ويجب أن يفهم العدو هذه الرسالة الواضحة".