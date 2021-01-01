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مصرع شاب نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في ضواحي القدس

الجمعة 07 مايو 2021 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في ضواحي القدس



القدس المحتلة /سما/

لقي شاب يبلغ من العمر 38 عاماً مصرعه ظهر اليوم نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في شقة قيد الانشاء ببلدة العيزرية جنوب شرق محافظة القدس المحتلة.
 
وذكرالناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، أن إشارة وصلت لمركز شرطة جنوب شرق القدس حول وصول مواطن يبلغ من العمر 38 عاماً إلى قسم الطوارئ بمستشفى جمعية المقاصد في بلدة أبو ديس  متوفيا . 
 
وأكد ارزيقات أن الشرطة والنيابة العامة والطب الشرعي باشروا التحقيقات  وبالكشف على الجثة تبين بأن سبب الوفاة تعرضه لصعقة كهربائية أثناء قيامه بعمله، ولاحقاً تم تسليم الجثة لذويها لدفنها حسب الاصول.

#وفاة شاب #صعقة كهربائية

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