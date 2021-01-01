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نقابة الاطباء تهدد الحكومة الفلسطينية بإجراءات جديدة مشددة

الجمعة 07 مايو 2021 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الاطباء تهدد الحكومة الفلسطينية بإجراءات جديدة مشددة



القدس المحتلة /سما/

قالت نقابة الاطباء انها تفاجأت بقيام الحكومة بخصم اجزاء من رواتب الاطباء، مهددة انه في حال لم يتم اعادة الخصم سيتم اللجوء الى اجراءات تصعيدية.

وقالت النقابة في بيان لها "منذ اللحظة الاولى للاجراءات الاحتجاجية للنقابة، رداً على نقض الحكومة للاتفاقية الموقعة مع النقابة فاننا كنا نسمع تهديدات حكومية بالخصم على رواتب الأطباء، وقد لمسنا ذلك خلال جلسات الحوار الأخيرة مع الحكومة، وتم الاتفاق على عدم الخصم مقابل تخفيف الإجراءات النقابية في أقسام الطوارىء، وتم الاتفاق أنه إذا حصل الخصم فعلا فأنه يجب على الحكومة إعادة ما تم خصمه خلال يومين من تاريخ نزول الراتب، كل ذلك تم بوساطة وبشهادة د.عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان."

و أضاف البيان : "تفاجأنا اليوم بخصم مبالغ كبيرة على غالبية الأطباء، وبناء عليه، وبمقتضى واجبنا النقابي تجاه زملائنا و بموجب التفويض السابق من مجلس النقابة، في حال تم التعرض لأي طبيب سواء بالخصم أوالسجن على خلفية الإجراءات الاحتجاجية فإننا سننتظر حتى يوم الأحد القادم الساعة الثانية عشرة ظهرا لإرجاع ما تم خصمه حسب الاتفاق، وإلا فانه سيتم إخلاء الطوارئ وطوارىء الولادة بشكل كامل ويبقى المناوبون في الاقسام لمساعدة المرضى المنومين في المستشفى حتى يتعافوا ويعودو لأهلهم سالمين".

#نقابة الاطباء #الحكومة الفلسطينية #رواتب #رواتب الاطباء

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