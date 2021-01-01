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الرئيس يمنح والدة الرئيس الشيشاني وساما تقديرا لجهودها الإنسانية في مساعدة شعبنا

الجمعة 07 مايو 2021 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يمنح والدة الرئيس الشيشاني وساما تقديرا لجهودها الإنسانية في مساعدة شعبنا



رام الله /سما/

منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وساما لوالدة الرئيس الشيشاني، رئيسة مؤسسة الشهيد أحمد قاديروف الخيرية في الشيشان أيماني قاديروف، تقديرا لجهودها في مساعدة شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات.

وسلم سفير دولة فلسطين لدى الشيشان عوض زعول ممثلا عن الرئيس، الوسام للسيدة قاديروف، مثنيا على جهودها من خلال مؤسسة الشهيد أحمد قاديروف في تقديم العون والمساعدة لشعبنا، والتي كان آخرها تقديم 20 ألف لقاح ضد فيروس "كورونا"، والتي وصلت دولة فلسطين قبل أيام.

من جانبها، شكرت قاديروف الرئيس على تكريمه لها، معتبرة أن الشعب الفلسطيني يستحق المساعدة والمساندة من الجميع حتى ينعم بالحرية والاستقلال، ويزول الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين، مضيفة أن جمهورية الشيشان قيادة وشعبا ستبقى دائما الى جانب القضية الفلسطينية العادلة في كافة المجالات.

#الرئيس عباس #الرئيس الشيشاني #مؤسسة الشهيد أحمد قاديروف الخيرية #أيماني قاديروف #الشيشان

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