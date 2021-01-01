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الأمم المتحدة: قرار تهجير المقدسيين من الشيخ جراح انتهاكًا للقانون الدولي

الجمعة 07 مايو 2021 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: قرار تهجير المقدسيين من الشيخ جراح انتهاكًا للقانون الدولي



رام الله /سما/

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن قرار إجلاء الفلسطينيين من القدس يعد انتهاكًا "إسرائيليا" للقانون الدولي، فيما تواصل سلطات الاحتلال الاعتداء على الفلسطينيين المحتجين بالضرب والاعتقال.

وأضافت الأمم المتحدة، أن القدس ما تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التشريعية والإدارية لاغية وباطلة وفقا للقانون الدولي.

ويشهد حي الشيخ جراح، منذ أكثر من أسبوع، مواجهات شبه ليلية، بين شرطة الاحتلال وسكان الحي، ومتضامنين معهم، إثر قرارات صادرة عن محاكم إسرائيلية تقضي بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها بالحي.

وكان من المقرر أن تصدر محكمة الاحتلال، أمس، قرارا نهائيا بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين، إلا أنها أعلنت عقد جلسة جديدة، الاثنين المقبل.

وحتى اللحظة، تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن ما تسمى محكمتي الصلح و"المركزية" الإسرائيليتين.

#الامم المتحدة #حي الشيخ جراح #القدس #تهجير الفلسطينيين

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