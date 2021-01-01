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لجان المقاومة: عملية حاجز "سالم" رسالة بأن نيران ثورة شعبنا ستحرق كيان العدو

الجمعة 07 مايو 2021 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: عملية حاجز "سالم" رسالة بأن نيران ثورة شعبنا ستحرق كيان العدو



غزة /سما/

زفت "لجان المقاومة" شهيدي جنين منفذي العملية البطولية في موقع" حاجز سالم العسكري" صباح مشيرة إلى أن دماء الشهداء الاطهار ستبقى منارة لكل الاحرار ولكل الثائرين من ابناء شعبنا المقاوم حتى تحرير الارض والمقدسات من رجس المحتل الصهيوني المجرم.

واكدت" لجان المقاومة"، في تصريح صدر عنها، أن عملية حاجز سالم العسكري رسالة للعدو الصهيوني ولكل المتخاذلين والمنافقين والمطبعين والمنسقين معه، مفادها بأن شعلة المقاومة والانتفاضة والثورة في الضفة الأبية وكل ربوع فلسطين لن تنطفئ ابدا، مشددة على أن "نيران ثورة وانتفاضة شعبنا ستحرق كيان العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه المجرمين".

ودعت، الشباب الثائر على امتداد أرض فلسطين المباركة إلى تصعيد المقاومة والانتفاضة على كل محاور الاشتباك مع العدو وللمزيد من العمليات البطولية، ليعلم هذا العدو المجرم بان اعتداءاته وجرائمه البشعة بحق اهلنا في القدس والشيخ جراح لن تمر مرور الكرام وانه سيدفع ثمن هذه الجرائم ثمنا باهظا.

#لجان المقاومة #حاجز سالم العسكري #عملية #اطلاق نار

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