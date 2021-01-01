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تفاصيل جديدة عن عملية جنين: المقاومون خططوا لتنفيذ عمليتهم بالداخل المحتل.. ولا معلومات مسبقة

الجمعة 07 مايو 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة عن عملية جنين: المقاومون خططوا لتنفيذ عمليتهم بالداخل المحتل.. ولا معلومات مسبقة



القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن المقاومين الثلاثة الذين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال صباح اليوم في حاجز سالم قرب جنين كانوا في طريقهم إلى الداخل الفلسطيني المحتل.

وأضاف الصحيفة العبرية، اليوم الجمعة، أن المقاومين على ما يبدو خططوا لتنفيذ عملية فدائية كبيرة بالداخل المحتل.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن الشبان كانوا على متن حافلة صغيرة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية وقد كانت تقل شبان فلسطينيين لا يحملون التصاريح بطريقهم إلى وسط فلسطين المحتلة.

وذكرت يديعوت أحرونوت أن قوات الاحتلال أوقفت حافلتين صغيرتين تقل شباناً وجرى نقل هذه الحافلات إلى حاجز سالم، وعندما اقترب الجنود من المقاومين قاموا بإطلاق النار تجاههم، وقد استشهد شابين فيما أصيب الثالث بجروح حرجة.

وأكدت "يديعوت أحرونوت" أنه لم تكن هناك أية معلومات مسبقة عن هذه الحافلة، وكذلك تشير التحقيقات إلى أن سائق الحافلة لم يعرف عن حيازة المقاومين للأسلحة.

#اسرائيل #عملية جنين #اطلاق نار #الداخل المحتل #حاجز سالم العسكري #الجيش الإسرائيلي

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