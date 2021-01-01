  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردوغان: بدأنا حقبة جديدة مع مصر ونسعى لاستعادة اتحادنا التاريخي معها

الجمعة 07 مايو 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: بدأنا حقبة جديدة مع مصر ونسعى لاستعادة اتحادنا التاريخي معها



انقرة /وكالات/

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده بدأت حقبة جديدة مع مصر وأنها تسعى جاهدة لاستعادة اتحادها التاريخي معها.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، حيث تطرق إلى جهود تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر.

وقال أردوغان إن "هناك روابط تاريخية مع مصر علينا المحافظة عليها".

وأضاف أن "المفاوضات في البداية كانت مع أجهزة الاستخبارات ثم الخارجية وسنواصل الطريق".

وأكد الرئيس التركي أن "بلاده بدأت حقبة جديدة وتسعى جاهدة لاستعادة اتحادها التاريخي مع الشعب المصري".

وتابع "موقفنا من الشعب المصري إيجابي للغاية وهناك علاقة تاريخية بين الشعب المصري والأمة التركية".

واختتمت، أمس الخميس، وبعد يومين من المداولات، المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال.

وأعلنت مصر في بيان أن "المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".

وسيقوم الجانبان بحسب البيان، بـ"تقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة".

#رجب طيب اردوغان #تركيا #مصر

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 عام 2021 قبل عيد الفطر - الاستعلام الحكومي

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

موعد و علامات ليلة القدر 2021 .. هل هي اليوم ؟

صور: شهيدان واصابة ثالث بجراح خطرة بزعم اطلاق النار تجاه جنود الاحتلال قرب جنين

حقيقة خبر وفاة مشعل الخالدي زوج أميرة الناصر في السعودية

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2021 - أدعية الجمعة اليتيمة

فاجعة.. وفاة 8 فلسطينيين من بينهم سيدة و5 من بناتها بحريق في جدة

الأخبار الرئيسية

عملية جنين

تفاصيل جديدة عن عملية جنين: المقاومون خططوا لتنفيذ عمليتهم بالداخل المحتل.. ولا معلومات مسبقة

تركيا

بعد لقاء رسمي.. مصدران مخابراتيان مصريان يكشفان مفاجأة بشأن قادة الإخوان في تركيا

عملية جنين

إعلام إسرائيلي يكشف نتائج التحقيقات الأولية لعملية حاجز سالم العسكري..

وزيرة الصحة: 12 وفاة و559 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2148 حالة تعاف

اقصى

رغم العزل.. حوالي 70 ألفا أدوا الجمعة اليتيمة من شهر رمضان في رحاب الأقصى المبارك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية