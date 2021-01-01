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"حشد" تعقب على إعدام شابين عند حاجز عسكري بجنين

الجمعة 07 مايو 2021 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حشد" تعقب على إعدام شابين عند حاجز عسكري بجنين



غزة /سما/

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اليوم الجمعة، على أن إعدام شابين عند حاجز عسكري بجنين، جريمة تضاف لسلسة جرائم القتل الميداني، وحلقة جديدة من ازدراء إسرائيلي مفزع لحق الفلسطينيين في الحياة.

وأدانت الهيئة في بيان صحفي، جريمة الإعدام والقتل خارج القانون والقضاء التي اقترفتها قوات الاحتـــلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة على حاجز سالم العسكري بمدينة جنين شمال الضفة الفلسطينية، وذلك ساعات صباح اليوم الجمعة الموافق 07 مايو/ أيار 2021 والتي أدوت بحياة شابيين فلسطينيين اثنين وأصابه أخر بجراح. 

وجاء في البيان :"الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بشدة هذه الجريمة، وإذ تؤكد إنها تندرج في سياق استمرار تطبيق دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لسياسة القتل والاعدام الميداني، وإذ تري أن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدام الميداني تشكل تجسيد فعلي للتعديلات المقترحة على قانون العقوبات الإسرائيلي، والذي يبيح استخدام عقوبة الإعدام بشكل ميداني بحق الفلسطينيين المشتبه في عزمهم تنفيذ عمليات قد تؤدي لمقتل إسرائيليين سواءً أكانوا جنودًا أو مستوطنين".

وذكر البيان: "الهيئة الدولية(حشد): تنظر بقلق بالغ لتكرار حالات القتل والاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، في ظروف مختلفة، تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة ترتكز على ازدراء مفزع لحق الإنسان في الحياة".

وشددت الهيئة على أن الجريمة الإعدام الميداني الجديدة، تظهر استخفاف إسرائيلي واضح بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن مرد ذلك الأساسي استمرار استفادة الوكلاء والقادة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين من عدم المحاسبة والمسائلة الجنائية الدولية.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

#​حشد #الانتهاكات الإسرائيلية #الجيش الإسرائيلي

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