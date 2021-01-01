الخارجية الأردنية تدعو العالم لمنع جريمة ترحيل أهالي الشيج جراح

عمان /سما/

أكّدت وزارة الخارجية الأردنية، ظهر يوم الجمعة، على أنّ ترحيل أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم حدوثها.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: إنّ "الفلسطينيون المهددون بالرحيل هم المالكون الشرعيون لبيوتهم كما تثبت وثائق سلمها الأردن للأشقاء في دولة فلسطين".

وأضاف أنّ الاحتلال ملزم وفقًا للقانون الدولي، بحماية حقوق الملكية هذه... إنّ استمرار الاحتلال في ممارساته اللاشرعية وخطواته الاستفزازية في القدس المحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيين، وبما في ذلك حق أهل الشيخ جراح في بيوتهم لعب خطير بالنار".

وأكّد على أنّ "بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم ممارسات لا شرعية تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية".

وفي سياقٍ آخر، رحّب الصفدي، ببيان دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا الداعي إلى وقف سياسة الاستيطان اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لمنع ترحيل الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس.