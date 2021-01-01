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الاحتلال يعتدي على وقفة دعم وإسناد لأهالي عين البيضا جنوب الخليل

الجمعة 07 مايو 2021 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتدي على وقفة دعم وإسناد لأهالي عين البيضا جنوب الخليل



الخليل /سما/

 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين وقمعت وقفة دعم وإسناد لأهالي منطقة عين البيضا المهددة بالاستيلاء عليها، جنوب شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال هاجمت بقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، عشرات المواطنين والأهالي أثناء تأديتهم صلاة الجمعة على أراضي عين البيضا، دعما لأصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

وتابع العمور أنه عقب الصلاة، شارك المواطنون في وقفة إسناد لأصحاب الأراضي، رفعوا خلالها علم فلسطين، ورددوا العبارات الداعية إلى إنهاء الاحتلال ووقف سياسته الاستيطانية، قبل أن يقوموا بزراعة أشتال زيتون في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال داهموا المنطقة واعتدوا على المشاركين في الوقفة

#قوات الاحتلال #مواجهات #وقفة تضامنية #الانتهاكات الإسرائيلية

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