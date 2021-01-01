نابلس: الاحتلال يقمع مسيرتين سلميتين ضد الاستيطان في بيتا وبيت دجن

نابلس /سما/

قمعت قوات الاحتلال، مسيرتين سلميتين ضد الاستيطان، الاولى في بلدة بيتا، جنوب نابلس، والثانية في قرية بيت دجن، شرقها، واسفر ذلك عن اصابة عشرات المواطنين بحالا اختناق جرّاء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

ففي بلدة بيتا، خرجت عب صلاة الجمعة مسيرة حاشدة باتجاه "جبل صبيح" جنوب البلدة، دعت اليها فصائل العمل الوطني، لطرد مستوطنين اقامو مؤخرا بؤرة استيطانية فوق قمة الجبل بحماية من قوات الاحتلال. وقد شرعت قوات الاحتلال الي انتشرت في الجبل بكثافة باطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع باتجاه المشاركين في المسيرة، التي تحولت الى مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، واصيب فيها عشرات المواطنين بحالات اختناق.

وفي قرية بيت دجن، ايضا انطلقت مسيرة سلمية، عقب صلاة الجمعة، احتجاجا على البؤرة الاستيطانية التي اقامها مستوطنون منذ عدة شهور في المنطقة الشرقية من أراضي القرية.

وقد اعترضت قوات الاحتلال المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي القرية، وامطرت المشاركين فيها بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما ادى الى اصابة واحدة على الاقل بالرصاص وتم نقلها الى المستشفى، فيما اصيب العشرات بحالات اختناق.