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البرلمان العربي يخاطب المنظمات الدولية لإيقاف التهجير القسري لأهالي الشيخ جراح

الجمعة 07 مايو 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يخاطب المنظمات الدولية لإيقاف التهجير القسري لأهالي الشيخ جراح



القاهرة /سما/(شينخوا)

طالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في رسائل بعث بها إلى المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية لمطالبتها بالتدخل لوقف جريمة التهجير القسري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بالقدس.

وذكر البرلمان العربي، في بيان اليوم الجمعة، أن العسومي وجه خطابات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مؤكدا إدانة البرلمان العربي لهذه "الجريمة العنصرية" التي تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، محملا قوات الاحتلال الإسرائيلي والقادة الإسرائيليين مسؤوليتهم عن هذه الجريمة.

وحمل رئيس البرلمان العربي في رسائله المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن الصمت وعدم التصدي لمثل هذه الجرائم البشعة في حق الفلسطينيين.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن هذه الجرائم، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقا للعدالة وإنصافا للشعب الفلسطيني الذي يمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن عملية التهجير القسري وإخلاء 28 منزلا يقطنها 500 مواطن فلسطيني في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة تعد جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان على مرأى ومسمع العالم أجمع ونقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي، حيث أن هذه المنازل هي حق لسكانها الفلسطينيين وأقيمت بشكلٍ قانوني للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسرا من منازلهم عام 1948.

ولفت إلى أن استعمال القوة والعنف والإرهاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإخراجهم منها وإحلال مستوطنات إسرائيلية غير قانونية مكانها هو تحد للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أجمع، وخرق فج لاتفاقيات جنيف ذات الصلة.

#البرلمان العربي #عادل بن عبد الرحمن العسومي #تهجير الفلسطينيين #حي الشيخ جراح

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