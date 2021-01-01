الادرن - مسيرة حاشدة تطالب الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي

عمان /سما/

نفذ مئات الأردنيين في ساحة المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد بعمان وقفة انتصاراً للمسجد الأقصى، ودفاعاً عن بيت المقدس، ورفضاً لعدوان الاحتلال على الفلسطينيين، ودعماً لصمود المرابطين في حي الشيخ جراح وكل أرجاء القدس.



وحمل المعتصمون علم فلسطين ولافتات أكدوا خلالها أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، وقاموا بتوجيه تحية لصمود أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.



وحملت الفعالية التي تم اقامتها عنوان "القدس عنوان الصمود".



وطالب المشاركون في المسيرة طالبوا الحكومة الأردنية باتخاذ اجراءات حازمة في وجه الاحتلال وطرد السفير الاسرائيلي من عمان.