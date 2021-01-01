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الرئاسة تحمل اسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير في كافة الأرض الفلسطينية

الجمعة 07 مايو 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تحمل اسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير في كافة الأرض الفلسطينية



رام الله / سما /

أدانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الاسرائيلي الخطير والمتواصل في مدينة القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن استمرار ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءاته المستمرة على المواطنين سواء في الشيخ جراح أو من خلال عمليات القتل اليومية وآخرها ما جرى اليوم على حاجز سالم وخرقه لقواعد القانون الدولي، ستخلق توترا وتصعيدا خطيرا هذا إلى جانب التوسع الاستيطاني في كل الاراضي الفلسطينية المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف: نحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد وتداعياته، ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وتابع أبو ردينة: نحث الإدارة الأميركية الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لكي لا تصل الامور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.

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