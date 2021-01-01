الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات 48 إصابة جديدة بكورونا أمس

القدس المحتلة / سما /

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، أنه سُجلت 48 إصابة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 31,548 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 0.2%. كذلك شُخصت 13 إصابة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا 838,850 إصابة، توفي منهم 6374، وبينهم 3 توفوا منذ أمس. وانخفض عدد مرضى كورونا المؤكدين إلى 1089، يرقد 148 مريضا منهم في المستشفيات، بينهم 85 في حالة خطيرة وبضمنهم 54 يخضعون لتنفس اصطناعي.

وتلقى 5,417,346 مواطنا الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لكورونا، فيما تلقى 5,071,826 الجرعة الثانية.

وقررت وزارة الصحة، أول من أمس، تمديد سريان مفعول "الشارة الخضراء" حتى نهاية العام 2021 الجاري. وقال بيان صدر عن الوزارة إن مدير عام وزارة الصحّة، بروفيسور حيزي ليفي، "وقّع على قرار تمديد سريان مفعول ‘الشارة الخضراء‘ حتى نهاية العام الجاري".

ونقل البيان عن ليفي قوله إنه "نظرًا لانخفاض عدد الإصابات وثبوت فعّالية التطعيم، قرّرنا، وبإيعاز من وزير الصحّة، يولي إداشتاين، تمديد سريان مفعول ’الشارة الخضراء’ للمتطعّمين والمتعافين حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021".

وأضاف أن "التطعيم يمنحنا حماية تسمح لنا بالعودة إلى الحياة الطبيعية، وهذا أمر رائع، ولكن علينا الاستمرار في الالتزام بوضع الكمامة في أماكن التّجمهر والأماكن المغلقة والحفاظ على التباعد، خصوصًا أن المعلومات المتوافرة حول فعّالية التطعيم ضد الطفرات الجديدة ليست كاملة".