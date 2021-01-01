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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الجمعة 07 مايو 2021 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 7 حالات وفاة و404 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1608 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، تعافي 1511 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 103987 إصابة بينها 8563 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 94487 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 937 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 224 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 166.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400 جرعة وهي تكفي 55200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38168 شخص.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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