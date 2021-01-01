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حاولت اقتحام موقع عسكري

شهيدان واصابة ثالث بجراح خطرة بزعم اطلاق النار تجاه جنود الاحتلال قرب جنين

الجمعة 07 مايو 2021 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان واصابة ثالث بجراح خطرة بزعم اطلاق النار تجاه جنود الاحتلال قرب جنين



رام الله / سما /

ذكر المراسل العسكري  للقناة 13 العبرية أور هيلير انه تم إطلاق النار على ثلاثة شبان فلسطينيين، قرب نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي، عند حاجز سالم شمالي الضفة، بزعم محاولتهم تنفيذ عملية اطلاق نار.

واكدت القناة العبرية انه تم تصفية اثنين  من الشبان الفلسطينيين عند حاجز سالم، وأصيب الثالث بجراح خطيرة للغاية ، ولا يوجد إصابات في صفوف الجيش.

وزعم المراسل هيلير، أن الشبان الثلاثة وصلوا سويا الى المكان، وكان بحوزتهم بنادق من طراز كارلو، وبدأوا بإطلاق النار على جنود الجيش الإسرائيلي المتواجيدن بالمكان. 

من جانبه قال تال ليف رام المراسل العسكري لصحيفة معاريف ان : "مجموعة مسلحة بثلاثة بنادق (كارلو) تحاول اقتحام موقع للجيش "الإسرائيلي" في وضح النهار هو حدث لم أتذكره في الضفة منذ سنوات عديدة ، وهذا النوع من العمليات كان يميز قطاع غزة.

يتبع..

#حاجز سالم #شهداء #جنين #الاحتلال #اطلاق نار

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