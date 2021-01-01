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كتائب الشهيد ابو علي مصطفى : صبرنا بدأ بالنفاذ

الجمعة 07 مايو 2021 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب الشهيد ابو علي مصطفى : صبرنا بدأ بالنفاذ



غزة / سما /

اعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ ما يجري بحق الاهل في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ومحاولات فرض وقائع جديدة هناك.


واكدت الكتائب أن صبرها بدأ بالنفاذ مضيفة في تصريح لها :"وكما ساند أبطالنا المقاتلين فرسان شعبنا في باب العامود هم جاهزون لاسناد أهلنا بحي الشيخ جراح وعلى أهبة الاستعداد ونحذر الاحتلال من مغبة استمرار حماقاته، وعليه أن يأخذ ما نقول على محمل الجد".

واعتبرت إن التصعيد الإسرائيلي بحق القدس تزامن مع المناسبة العظيمة التي نحييها في كل عام "يوم القدس العالمي" وفي هذه الذكرى نتوجه بالتحية إلى محور العز والفخار "محور المقاومة" وكل أحرار العالم الذين يقفون إلى جانب شعبنا ومقاومته ويقدمون كل ما يلزم لمواجهة الغطرسة الصهيونية المتواصلة.

واكملت: "للعدو نقول لا تختبر صبر مقاتلينا والمقاومة لك بالمرصاد".

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