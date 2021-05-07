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(مرفق الرابط).. تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

الخميس 06 مايو 2021 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
(مرفق الرابط).. تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار



غزة/سما/

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم غد الجمعة الموافق 07/05/2021م.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولاراضغط هنا

وأوضح السفير العمادي أن المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة. وأشار سعادته إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وشدد على أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة، بشكلٍ يضمن تحقيق معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.


وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، مساء اليوم الخميس، أن أموال المنحة القطرية وصلت إلى قطاع غزة. 

رابط الفحص - اضغط هنا

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