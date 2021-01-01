الملاكمة الفلسطينية على مدار التاريخ

غزة/سما/

أحمد مطر حرارة (٣٠ عاما) من محافظة غزة، حاصل على حزام العرب وأفضل ملاكم للعام الحالي في الجمعية المصرية للمحترفين، يسعى لنيل الدكتوراه في تخصص التربية البدنية في جامعة حلوان ليتمكن من المنافسة في مباريات الملاكمة العالمية.

اليوم وأمام المتغيرات الكبيرة التي يعيشها العالم عادت الملاكمة الفلسطينية إلى مدارج التاريخ ، حيث أصبح البطل الفلسطيني أحمد حرارة الذي لا يشق له غبار أول ملاكم محترف في فلسطين بعد أن فاز بست مبارياتٍ متتالية في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن مباريات الجمعية المصرية لملاكمة المحترفين والكيك بوكس، منها ثلاث مباريات بالضربة القاضية، لفت من خلالها البطل حرارة الأنظار بشكل كبير، وكسر كل القواعد وحطم كل المعادلات والنظريات، ليثبت للعالم على قوة وصلابة الإرادة الفلسطينية والروح القتالية العالية، وأصالة الجذور الضاربة في عمق التاريخ الرياضي ، هذه الإنجازات المبهرة، والبروز بهذه القوة الضاربة والثقة كانت نقطة تحول جعلته يتجه إلى طريق الاحتراف.

يقول حرارة "مارست رياضة الملاكمة بعد أن وجهت نصائح لي بأن أشترك في صفوف أحد الأندية لممارستها، عندما لاحظ دكتور طارق ابو الجديان في كلية التربية الرياضية بغزة وجود الموهبة لدي أثناء المحاضرات الرياضية".

وبيّن ان سبب اختياره للملاكمة بالتحديد هو حبه للألعاب القتالية منذ الصغر، وطريقة لعب الملاكمة أغرته بأن يستمر بها، علاوة على أنها لعبة مشهورة على مستوى العالم.

وأوضح " والاهم من هذا أني كنت أود أن أكون من الرياضيين المميزين في فلسطين من خلال الملاكمة، وأردت الانضمام للمنتخب الفلسطيني والمشاركة في البطولات الدولية، ولان هذه الرياضة تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم فكانت هدف لي من خلاله رفع اسم فلسطين بين جميع الدول، وهذا ما دفعني لاستكمال دراستي البحثية في الرياضة ايضاً".

وبعد سنوات طويلة في ممارسة هذه الرياضة جاءت الفرصة بأن يحترف الملاكمة من خلال الجمعية المصرية لملاكمة المحترفين في جمهورية مصر العربية التابعة لأشهر منظمات الاحتراف العالمية، فأصبح أول فلسطيني يحترف الملاكمة عام ٢٠١٩ إلى وقتنا هذا حيث انه لعبت ثمانية مباريات دون خسارة، تصنيفه الدولي منحه المنافسة على حزام العرب والذي حصل عليه في آخر مباراة لعبها هذا العام واصبح أول فلسطيني وعربي يحصل على هذا اللقب.

واكمل "اعتبر أفضل ملاكم للعام الحالي في الجمعية المصرية للمحترفين، بناء على شهادة من مدير الجمعية “ريتشارد نوبا” الذي أقر بها خلال مقابلة له أجرتها قناة الاحتراف على اليوتيوب، عند سؤاله عن أفضل لاعب ملاكمة في الجمعية فكان جوابه ” أحمد حرارة من فلسطين”".

وفيما يخص الصعوبات التي واجهت حرارة على حد تعبيره "احترافي للملاكمة لم يكن بالامر السهل فقد واجهت الكثير من العقبات والصعوبات منذ ممارستي لهذه الرياضة وكان اكثرها عبئ التكاليف التي اقوم بتوفيرها للممارسة التدريب والدراسة في نفس الوقت فرياضة الملاكمة تحتاج لكثير من الدعم المادي خلال فترة الاعداد للمباريات وكذلك مصروفات الدراسة وكل هذه التكاليف لغاية هذه اللحظة اقوم بتوفيرها بشكل شخصى دون وجود راعي او داعم لي في مسيرتي الاحترافية".

يطمح حرارة للمنافسة على حزام عالمي لأحد المنظمات العالمية ، وانا يعمل بجد خلال هذه الفترة لتحقيق هذا الهدف، ورفع اسم فلسطين فى ملاكمة الاحتراف العالمية.

وأردف "فلسطين ملئية بالمواهب الرياضة اتمنى في المستقبل القريب بأن استطيع تنمية هذه المواهب ووضعهم على الطريق الدولي بمستوى ينافس كافة اللاعبين على مستوى العالم وتحقيق مزيد من الانجازات لفلسطين".

واختتم حرارة بنصيحة لكل من يرغب ان يحذو حذوه: " اقول لكافة الرياضين بشكل عام ورياضيين الملاكمة بشكل خاص بأن طريق الاحتراف ليس بالامر السهل ولكنا نستطيع الوصل له من خلال التحلي بصفات الارادة والعزيمة والاستمرار في مواصلة التدريب.