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الرئاسة تشيد بالبيان الصادر عن الدول الأوروبية الخمس الداعي لوقف الاستيطان

الخميس 06 مايو 2021 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تشيد بالبيان الصادر عن الدول الأوروبية الخمس الداعي لوقف الاستيطان



رام الله / سما /

 أشادت الرئاسة الفلسطينية، بالبيان الصادر عن الدول الأوروبية الخمس (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، والمملكة المتحدة)، والذي طالب الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن سياستها المتمثلة بالتوسع الاستيطاني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الرئاسة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إن البيان الاوروبي الذي أكد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتهدد آفاق الحل السلمي للصراع الإسرائيلي –الفلسطيني، إلى جانب عمليات الإخلاء المستمرة في القدس الشرقية، بما في ذلك في الشيخ جراح، ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وطلبت الرئاسة، الاتحاد الأوروبي، باستمرار العمل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياساتها الاستيطانية، وعمليات التهجير للسكان الفلسطينيين كما يحدث في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، حفاظاً على الامن والاستقرار، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

#الرئاسة الفلسطينية #الدول الاوروبية #استيطان #اسرائيل

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