هيئة الأسرى ونادي الأسير يكرمان أسيرين من كفر راعي ومخيم جنين

رام الله / سما /

كرمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، الأسيرين المحررين أيسر عايد الأطرش من بلدة كفر راعي، وعلي راشد القيسي من مخيم جنين، وذلك بمناسبة الإفراج عنهما بعد أن أمضيا 18 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحضر التكريم: منسق فصائل العمل الوطني ونائب أمين التجمع الفلسطيني للوطن والشتات راغب ابو دياك، ومدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين سياف ابو سياف، ومدير نادي الأسير منتصر سمور وعلي ابو خضر منسق لجنة اهالي الاسرى.

وشدد أبو سيف على أولوية قضية الأسرى لدى القيادة والحكومة الفلسطينية ولجميع أبناء الشعب الفلسطيني حتى تبيض السجون.

بدوره قال أبو دياك: إن هذا التكريم يأتي في إطار الاهتمام والتقدير المعنوي والشكر والثناء للأسرى المحررين على ما قدموه للوطن ولأبنائه المخلصين على مدار سنين الأسر في سجون الاحتلال.

من ناحيتهما، ثمن الأسيران المحرران الأطرش والقيسي، هذه اللفتة الوطنية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، ودورهما المستمر في متابعة هموم ومعاناة وقضايا الأسرى وذويهم.

وفي نهاية الزيارة منح الوفد درع الحرية للأسيرين، ومتمنى الفرج العاجل لجميع أسرانا البواسل من أقبية الاحتلال.