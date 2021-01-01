  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين بالشيخ جراح خلال تناولهم طعام الإفطار

الخميس 06 مايو 2021 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين بالشيخ جراح خلال تناولهم طعام الإفطار



القدس المحتلة / سما /

هاجم المستوطنون بقيادة عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، عشرات الفلسطينيين خلال تناولهم طعام الإفطار فس حي الشيخ جراح في القدس.

وفوجئ الفلسطينيون بمهاجمتهم واستفزازهم من قبل المستوطنين، فور آذان المغرب، مما ادى الى مواجهات عنيفة في الحي.

وتواجد عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، في الحي حيث اعلن عن بنقل مكتبه البرلماني إلى حي الشـيخ جـراح في القدس ، لمراقبة عمل الشرطة في حماية السكان اليهود في الحي - حسب ما قال.

واضاف "سأكون في الحي الليلة للتأكد من أسلوب علاج الشرطة -لمثيري الشغب- العرب"

ونصب المستوطنون منصة لابن غفير امام بناية عائلة الغاوي المسلوبة في الحي.

واخلت قوات الاحتلال بالقوة محيط المنازل المهددة بالإخلاء في الحي، ولاحقت المتظاهرين في شوارع الحي.

واعتقلت قوات الاحتلال اكثر من 5 شبان، بينهم شادي مطور امين سر حركة فتح في القدس

#اعتداءات المستوطنين #حي الشيخ جراح #إيتمار بن غفير

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز زعترة

صحيفة تكشف سبب تأخر موعد صرف رواتب الموظفين في الضفة وغزة

كشف تفاصيل جديدة عن شلبي: رجل أعمال يحمل الجنسية الامريكية واشترى السلاح من ماله الخاص

من هو منتصر شلبي ؟

في الهند المنكوبة بكوفيد.. طبيب عمره 26 عاما يقرر من يعيش ومن يموت (صور)

كهرباء غزة تعلن عن خصومات كبيرة على فئات محددة تصل الى 50%

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي يكشف فحوى رسالة "تل أبيب" للسلطة وحماس والاردن بشأن القدس

سرايا القدس توجه رسائل تحذير للاحتلال: معركتنا مع العدو مفتوحة وستثبت الأيام صدق ما نقول!

"لا سلام في المنطقة إلا بتحريرها".. حماس تتوعد "إسرائيل": القدس خط أحمر والاحتلال يلعب بالنار!

موقع عبري: حماس تؤسس لمُعادلة جديدة مع "إسرائيل".. والمخاوف من تصعيد بالحلقتين تتزايد

"العليا الاسرائيلية" تحدد موعد جلسة للبت في قضية إخلاء منازل الشيخ جراح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية