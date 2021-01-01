مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين بالشيخ جراح خلال تناولهم طعام الإفطار

القدس المحتلة / سما /

هاجم المستوطنون بقيادة عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، عشرات الفلسطينيين خلال تناولهم طعام الإفطار فس حي الشيخ جراح في القدس.

وفوجئ الفلسطينيون بمهاجمتهم واستفزازهم من قبل المستوطنين، فور آذان المغرب، مما ادى الى مواجهات عنيفة في الحي.

وتواجد عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، في الحي حيث اعلن عن بنقل مكتبه البرلماني إلى حي الشـيخ جـراح في القدس ، لمراقبة عمل الشرطة في حماية السكان اليهود في الحي - حسب ما قال.

واضاف "سأكون في الحي الليلة للتأكد من أسلوب علاج الشرطة -لمثيري الشغب- العرب"

ونصب المستوطنون منصة لابن غفير امام بناية عائلة الغاوي المسلوبة في الحي.

واخلت قوات الاحتلال بالقوة محيط المنازل المهددة بالإخلاء في الحي، ولاحقت المتظاهرين في شوارع الحي.

واعتقلت قوات الاحتلال اكثر من 5 شبان، بينهم شادي مطور امين سر حركة فتح في القدس