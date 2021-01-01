اعلام اسرائيلي يكشف فحوى رسالة "تل أبيب" للسلطة وحماس والاردن بشأن القدس

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل اعلامية اسرائيلية، مساء اليوم الخميس، موعد دخول الاموال القطرية الى قطاع غزة.

وقال غال بيرغر محرر الشؤون الفلسطينية في قناة كان الاسرائيلية، "من المتوقع أن تدخل الأموال القطرية إلى غزة الليلة وعلى أبعد تقدير مع دخول ليلة السبت (إذا لم يكن هناك تغيير موقف في اللحظة الأخيرة)".

ولفت الى أنه كان هناك نقاش حول ما إذا كان سيتم تأخير إدخال الأموال بسبب التوترات، ولكن تقرر في النهاية عدم اشتراط إدخالها بالحفاظ على الهدوء من جهة غزة

وكشف برغر عن فحوى رسالة اسرائيلية الى السلطة الفلسطينية وحركة خماس، موضحاً أن مصر بعثت برسائل إلى حماس تطالبها بالتزام الهدوء وعدم الانجرار إلى التصعيد من القطاع.

وبحسب برغر، أشارت اسرائيل في رسالتها إلى السلطة والأردن، أنها ليست معنية بخرق حقوق العبادة بالمسجد الأقصى، وترغب بالهدوء