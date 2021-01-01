العالول يتحدث عن قرار تأجيل الانتخابات: القدس أكبر من أي تكتيك أو مناورة

رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن القدس أكبر من أي تكتيك أو مناورة.

جاء ذلك خلال لقائه مع القنصل البريطاني العام فيليب هول، في رام الله اليوم الخميس، حيث بحثا المستجدات والتطورات على الصعيد السياسي.

واطلع العالول القنصل فيليب، على آخر ما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات، وما تخللها من تصعيد إسرائيلي غير مسبوق وتعدد انتهاكاته، واعتبر ذلك نتاج عدم تلقي دولة الاحتلال ما يجعلها تحت القانون الدولي وليست فوقه، داعيا كل أنصار العدالة والحق في المجتمع الدولي المتحضر لأن يقفوا مع الفلسطيني بشكل عام والفلسطيني المقدسي بشكل خاص نظرا لما يقف على مواجهته وما يمثله من مواجهة للتطرف الديني والعنصرية المقيتة القائمة على الكراهية والتزوير.

واعتبر العالول أن قرار القيادة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات التشريعية جاء ترجمة للقاعدة السياسية الفلسطينية أن الانتخابات من دون القدس هي تفريط بما لا يمكن لفلسطيني أن يقوم به، لأن القدس أكبر من أي تكتيك أو مناورة.

وفي سياق متصل شكر العالول القنصل هول على زيارته لحي الشيخ جراح ولقائه هناك مع المواطنين، وما أدلى به من تصريحات عن الحق الفلسطيني.

من جانبه عبر القنصل هول عن متابعة واهتمام بلاده للتطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية.