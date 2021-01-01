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‏ الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية "زعترة" تمهيداً لهدمه

الخميس 06 مايو 2021 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
‏ الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية "زعترة" تمهيداً لهدمه



رام الله / سما /

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، بأخذ قياسات منزل منفذ عملية زعترة منتصر شلبي، في قرية ترمسعيا قضاء رام الله تمهيداً لهدمه.

وذكر موقع “والا” العبري، أن وحدة الهندسة في الجيش تقوم بإعداد خطة هدم منزل "ِشلبي" البالغ من العمر (44عاماً).

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن مساء أمس، عن اعتقال "شلبي" والذي نفذ علمية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.

يذكر أن وسائل إعلام عبرية، قد أعلنت الليلة الماضية، عن مقتل إسرائيلي يدعى "يهودا جاوتا" متأثراً بإصابته خلال عملية زعترة.

#قوات الاحتلال #الاسير منتصر شلبي #منفذ عملية زعترة

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