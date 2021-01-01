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"لا سلام في المنطقة إلا بتحريرها".. حماس تتوعد "إسرائيل": القدس خط أحمر والاحتلال يلعب بالنار!

الخميس 06 مايو 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لا سلام في المنطقة إلا بتحريرها".. حماس تتوعد "إسرائيل": القدس خط أحمر والاحتلال يلعب بالنار!



غزة / سما /

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الخميس، أن القدس تمثل درة التاج، مشيرا إلى أنه لا حل ولا سلام في المنطقة طالما بقيت المدينة المقدسة محتلة، وإنها ستكون خطاً أحمر ومن يلعب به يلعب بالنار.

وقال قاسم خلال فعالية احياء يوم القدس العالمي، إن فلسطين هي القضية المركزية للأمة، وإن الأمة تعتبر الاحتلال العدو المركزي لها، مؤكدًا أن فلسطين كانت وستبقى تتربع على عرش اهتمامات الأمة.

وأضاف: "مسار دمج الكيان بالمنطقة خائن فاشل لم يكتب له النجاح ومن يطبع مع الاحتلال لن يكتب له النجاح".

وشدد إلى أنه في يوم القدس العالمي يجب أن تنحى كل الخلافات جانباً لأن المشروع الصهيوني يستهدف الأمة بكل مكوناتها.

ووجه التحية من حماس وكتائب القسام لأهالي القدس المنتفضين الذين أثبتوا قدرتهم على فرض ارادتهم من خلال حقهم في المقاومة.

#حركة حماس #القدس المحتلة #يوم القدس العالمي #الاعتداءات الاسرائيلية #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #المقاومة الفلسطينية

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