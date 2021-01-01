مبعوث الأمم المتحدة يحذر من خروج الوضع بالضفة والقدس عن السيطرة

رام الله / سما /

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الخميس، من خروج التوترات في الضفة الغربية عن السيطرة، في ظل مساعي "إسرائيلية" لإخلاء مناطق فلسطينية بالقدس في مواجهة رفض سكانها.

وقال المبعوث الأممي في بيان "أشعر بالقلق العميق حيال تصاعد التوترات والعنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء شهر رمضان"، مبينا أن "في الأيام القليلة الماضية وحدها قتل فلسطينيان، امرأة وطفل، على يد القوات الأمنية الإسرائيلية، إما في سياق المواجهات أو الهجمات، كما قتل إسرائيلي في إطلاق نار على يد فلسطيني".

ودعا قوات الاحتلال "لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام القوة المميتة سوى في الحالات التي يتعذر فيها بشدة تجنب ذلك"، داعيا "لمحاسبة مدبري أعمال العنف على كلا الجانبين".

وأعرب عن قلقه جراء الأحداث في حي الشيخ جراح، إذ دعا الاحتلال لوقف عمليات الإخلاء والهدم، محذرا من "خروج الوضع عن السيطرة ما لم يتم معالجته".