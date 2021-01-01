  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مبعوث الأمم المتحدة يحذر من خروج الوضع بالضفة والقدس عن السيطرة

الخميس 06 مايو 2021 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث الأمم المتحدة يحذر من خروج الوضع بالضفة والقدس عن السيطرة



رام الله / سما /

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الخميس، من خروج التوترات في الضفة الغربية عن السيطرة، في ظل مساعي "إسرائيلية" لإخلاء مناطق فلسطينية بالقدس في مواجهة رفض سكانها.

وقال المبعوث الأممي في بيان "أشعر بالقلق العميق حيال تصاعد التوترات والعنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء شهر رمضان"، مبينا أن "في الأيام القليلة الماضية وحدها قتل فلسطينيان، امرأة وطفل، على يد القوات الأمنية الإسرائيلية، إما في سياق المواجهات أو الهجمات، كما قتل إسرائيلي في إطلاق نار على يد فلسطيني".

ودعا قوات الاحتلال "لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام القوة المميتة سوى في الحالات التي يتعذر فيها بشدة تجنب ذلك"، داعيا "لمحاسبة مدبري أعمال العنف على كلا الجانبين".

وأعرب عن قلقه جراء الأحداث في حي الشيخ جراح، إذ دعا الاحتلال لوقف عمليات الإخلاء والهدم، محذرا من "خروج الوضع عن السيطرة ما لم يتم معالجته".

#المبعوث الأممي لعملية السلام #تور وينسلاند #اسرائيل #حي الشيخ جراح

الأكثر قراءة اليوم

حماس تشمّ رائحة نهاية عهد أبو مازن: صحيفة اسرائيلية تكشف السبب الرئيسي من تهديد الضيف..

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز زعترة

صحيفة تكشف سبب تأخر موعد صرف رواتب الموظفين في الضفة وغزة

في الهند المنكوبة بكوفيد.. طبيب عمره 26 عاما يقرر من يعيش ومن يموت (صور)

أرعب العالم ... الصاروخ الصيني التائه سيحلق فوق فلسطين

من هو منتصر شلبي ؟

كهرباء غزة تعلن عن خصومات كبيرة على فئات محددة تصل الى 50%

الأخبار الرئيسية

"لا سلام في المنطقة إلا بتحريرها".. حماس تتوعد "إسرائيل": القدس خط أحمر والاحتلال يلعب بالنار!

موقع عبري: حماس تؤسس لمُعادلة جديدة مع "إسرائيل".. والمخاوف من تصعيد بالحلقتين تتزايد

"العليا الاسرائيلية" تحدد موعد جلسة للبت في قضية إخلاء منازل الشيخ جراح

غزة: اصابة اثنين من رجال الشرطة اثناء مداهمة منزل به تجار مخدرات

شلبي

كشف تفاصيل جديدة عن شلبي: رجل أعمال يحمل الجنسية الامريكية واشترى السلاح من ماله الخاص

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية