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"الشاباك" يزعم كشف آلية تمويل للجبهة الشعبية من أوروبا

الخميس 06 مايو 2021 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" يزعم كشف آلية تمويل للجبهة الشعبية من أوروبا



القدس المحتلة / سما /

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الخميس أنه كشف عن آلية لتمويل الجبهة الشعبية، من خلال مؤسسات إغاثية ومنظمات غير حكومية عاملة في أوروبا بملايين اليوروهات المحولة باسم مشاريع إنسانية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذه الأموال استخدمت في نشاطات "إرهابية" عسكرية للجبهة الشعبية، وتم تحويل جزء منها إلى المنظمة في الضفة الغربية، ومنها مؤسسات تعمل بالعمل الصحي والخيري.

وأشار الموقع، إلى أن الشاباك سيقدم عبر الجهات الرسمية خلال الأيام المقبلة لوائح اتهام ضد متورطين بالقضية، وفق تعبيره.

#الشاباك #الجبهة الشعبية #مؤسسات إغاثية #أوروبا
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