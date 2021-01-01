الإغاثة الزراعية تقدم منحاً لجمعيتي فروش بيت دجن وقراوة بني حسان التعاونيتين

رام الله / سما /

وقعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ممثلة بمديرها العام منجد أبو جيش اتفاقيات منح لكل من جمعية قراوة بني حسان التعاونية للزيت العضوي وجمعية فروش بيت دجن التعاونية.

ويأتي ذلك ضمن مشروع "تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتكافلي كأداة للتغلب على عدم المساواة في فلسطين" الممول من حكومة نفارا/اسبانياو المنفذ من قبل الإغاثة الزراعية بالتعاون مع مؤسسة التعاون من أجل السلام الاسبانية ACPP .

ويهدف المشروع لدعم الجمعيات التعاونية من خلال توفير المعدات والادوات اللازمة ضمن مجال عمل هذه الجمعيات في الزراعة والمنتجات الزراعية، اضافة لدعم هذه الجمعيات في مجال بناء القدرات والادارة السليمة للمشاريع والتخطيط الناجح.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسة المشاريع التي تقوم بها الاغاثة الزراعية لدعم صغار المزارعين من خلال انشاء جمعيات تعاونية تهدف للتشبيك المباشر بين المزارعين والسوق الفلسطيني لتفادي احتكار المنتجات عند كبار التجار.

وتضمنت الاتفاقية تزويد جمعية قراوة بني حسان بمدخلات انتاج زيت زيتون عضوي، بهدف رفع قدرة الجمعية على انتاج هذا الصنف، بالإضافة لتحسين قدراتهم في عمليات التعبئة والتغليف وفتح افاق تسويقية جديدة بما ينعكس بشكل اقتصادي جيد على أعضاء وعضوات الجمعية التعاونية.

كما تم توقيع اتفاقية إنشاء بيت تعبئة وتخزين للخضار لصالح جمعية فروش بيت دجن التعاونية، وسيسهم هذا المشروع في زيادة قدرة الجمعية على التسويق المباشر من خلال طرق تسويق بديلة تستهدف المستهلك مباشرة وتقلل من احتكار كبار التجار للخضراوات ومن تحكمهم بالاسعار.

وأشاد ممثلا جمعيات فروش بيت دجن وقراوة بني حسان رأفت شاهين وأيوب عاصي بدور الإغاثة الزراعية في دعم الجمعيات التعاونية، حيث لم يقتصر الأمر على الدعم بالمعدات فقط، وإنما بالتدريبات المختلفة والارشاد من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من المنح.

يشار الى ان الإغاثة الزراعية تولي القطاع التعاوني الفلسطيني أهمية كبيرة، حيث قامت بدراسة هذا القطاع ودرست أسباب تعثر بعض الجمعيات التعاونية، وتواصلت مع مختلف الفاعلين في هذا القطاع من أجل تصويب أوضاع الجمعيات التعاونية ومساعدتها على تحسن أدائها من أجل تحقيق المنفعة لأعضاءها من خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة والمشاريع والتدريبات.