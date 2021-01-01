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"سبوتنيك لايت".. لقاح روسي من جرعة واحدة لمواجهة كورونا

الخميس 06 مايو 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سبوتنيك لايت".. لقاح روسي من جرعة واحدة لمواجهة كورونا



موسكو /سما/

أعلنت روسيا، الخميس، أنها سجلت رسميا لقاح "سبوتنيك لايت" ذو الجرعة الواحدة المضاد لفيروس كورونا، خلافا للقاحها التقليدي "سبوتنيك في" الذي يؤخذ في جرعتين.

ووفق بيان صادر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الذي يمول تطوير اللقاح، فإن فعالية "سبوتنيك لايت" تصل إلى 79,4 بالمئة، مقابل 91,6 بالمئة لـ"سبوتنيك في"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

والخميس أيضا، أيّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، رفع بلاده براءات الاختراع عن لقاحاتها المضادة لكورونا.

وكانت روسيا قد أعلنت، الاثنين، عن توجهها إلى العديد من الشركات الصينية لتصنيع لقاح "سبوتنيك في"، في محاولة لتسريع الإنتاج مع تزايد الطلب.

وأعلنت روسيا عن ثلاث صفقات بإجمالي 260 مليون جرعة مع شركات لقاحات صينية في الأسابيع الأخيرة.

#روسيا #لقاح روسي #لقاح سبوتنيك لايت #فيروس كورونا

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