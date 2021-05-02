  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تتهم إسبانية بمساعدة "الجبهة الشعبية "

الخميس 06 مايو 2021 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تتهم إسبانية بمساعدة "الجبهة الشعبية "



القدس المحتلة/سما/

اتهمت إسرائيل الخميس امرأة إسبانية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بالبلاد، بتقديم كميات كبيرة من التبرعات من حكومات أوروبية إلى منظمة فلسطينية مسلحة ومحظورة.

ووجهت المحكمة العسكرية في الضفة الغربية مذكرة الاتهامات لخوانا رويز سانشيز بعد تحقيق دام أكثر من عام في تمويلها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

ورويز، المواطنة الإسبانية المقيمة في الضفة الغربية منذ نحو 30 عاما، تعمل لصالح مؤسسة "لجان العمل الصحي" وهي منظمة فلسطينية أهلية تقدم الخدمات الطبية في الأراضي الفلسطينية.

تضمنت لائحة الاتهامات جرائم تمويل الإرهاب وجرائم أخرى. ووفقا لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، فمن المتوقع أن توجه اتهامات مشابهة خلال الأيام المقبلة لكبير محاسبي المنظمة الأهلية الفلسطينية والمحاسب السابق والمدير السابق لقسم المشتريات.

وكانت رويز (62 عاما) محتجزة لدى السلطات الإسرائيلية دون اتهامات منذ إلقاء القبض عليها في منزلها قرب بيت لحم في 13 أبريل. وقدمت السلطات الإسبانية لها المساعدة القنصلية كما رافقها نائب القنصل العام خلال جلسات المحكمة، حسبما أوضحت وزارة الخارجية الإسبانية.

#اسرائيل #الجبعة الشعبية #خوان رويز سانشيز

الأكثر قراءة اليوم

حماس تشمّ رائحة نهاية عهد أبو مازن: صحيفة اسرائيلية تكشف السبب الرئيسي من تهديد الضيف..

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز زعترة

صحيفة تكشف سبب تأخر موعد صرف رواتب الموظفين في الضفة وغزة

أرعب العالم ... الصاروخ الصيني التائه سيحلق فوق فلسطين

في الهند المنكوبة بكوفيد.. طبيب عمره 26 عاما يقرر من يعيش ومن يموت (صور)

من هو منتصر شلبي ؟

كهرباء غزة تعلن عن خصومات كبيرة على فئات محددة تصل الى 50%

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: حماس تؤسس لمُعادلة جديدة مع "إسرائيل".. والمخاوف من تصعيد بالحلقتين تتزايد

"العليا الاسرائيلية" تحدد موعد جلسة للبت في قضية إخلاء منازل الشيخ جراح

غزة: اصابة اثنين من رجال الشرطة اثناء مداهمة منزل به تجار مخدرات

شلبي

كشف تفاصيل جديدة عن شلبي: رجل أعمال يحمل الجنسية الامريكية واشترى السلاح من ماله الخاص

أهالي الشيخ جرّاح يقدّمون ردّهم للمحكمة: رفض لأي صفقة مع المستوطنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية