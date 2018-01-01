  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أشهر إعدام في سوريا : لم يبق في الذاكرة سوى الأسماء ولقب "السفاح"

الخميس 06 مايو 2021 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشهر إعدام في سوريا : لم يبق في الذاكرة سوى الأسماء ولقب "السفاح"



دمشق/سما/

شوارع دمشق لم تكن في حركتها المعتادة صباح اليوم إنها عطلة رسمية في الذكرى الخامسة بعد المئة لإعدام 21 من المثقفين وطالبي الحرية، في بلد لم يعد إحصاء "الشهداء" فيه سهلا.

 "عبثا حاول المحتل خنق صوت الحرية" تقول وزارة الداخلية السورية في بيان للذكرى، وتضيف: "فأعدمهم جمال باشا السفاح عام 1916 حيث ارتقى 14 منهم في ساحة البرج في بيروت و7 في ساحة المرجة بدمشق"، ولاحقا أطلق اسم "ساحة الشهداء" على الساحتين.

في إشارة إلى الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 10 سنوات، تتحدث الوزارة عن "السوريين الذين قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن الوطن يحيون الذكرى الخامسة بعد المئة لعيد الشهداء من القادة الوطنيين والمفكرين والمثقفين الغيارى من قادة مقاومة الاحتلال العثماني البغيض".

ورغم أن إحصاء دقيقا بعدد ضحايا تلك الأزمة، (وكل طرف يطلق توصيف "الشهداء" على من يسقطون ضمن صفوفه)، إلا أن معظم التقديرات تشير إلى أنهم بمئات الآلاف.

شهداء عام 1916 الذين علقوا على المشانق صاروا أشهر الشهداء في التاريخ السوري الحديث، كذلك اشتهر اسم الحاكم العثماني على بلاد الشام جمال باشا، الذي صار لقب السفاح جزءا من اسمه.

شفيق أحمد المؤيد العظم، وعبد الحميد محمد شاكر الزهراوي، وعمر عبد القادر الجزائري، وشكري علي العسلي، وعبد الوهاب أحمد الإنكليزي، ورفيق موسى رزق سلوم، ورشدي أحمد الشمعة."

جرجي موسى حداد، وسعيد فاضل بشارة عقل، وعمر مصطفى حمد، وعبد الغني محمد العريسي، وعارف محمد سعيد الشهابي، وتوفيق أحمد البساط، وسيف الدين أبي النصر الخطيب، وعلي عمر النشاشيبي، ومحمود جلال سليم الآمدي البخاري، وسليم محمد سعيد الجزائري الحسني، بترو باولي من اليونان وكان مقيما في بيروت، وأحمد طبارة، ومحمد الشنطي اليافي من يافا، أمين لطفي الحافظ.



الشهداء في ساحة المرجة

ويذكر مؤرخون أن جمال باشا وجه لأولئك المثقفين تهما بينها التعامل مع استخبارات أجنبية "بريطانية وفرنسية" ضد الحكم العثماني، والعمل على الانفصال عن الدولة العثمانية.

وكان السفاح في تلك الفترة قائدا للجيش الرابع وحاكما على سوريا وفلسطين والحجاز، وتزامنت تلك الإعدامات مع الحروب التي كان العثمانيون، وبداية نهاية دولتهم.

وأعدم جمال باشا تلك الشخصيات بناء على محاكمات عرفية صورية اجريت في بلدة عالية اللبنانية، وهي الإعدامات التي جعلت لقبه "السفاح" أشهر من اسمه "جمال".

في 2018 ومع توالي هزائم العثمانيين، لاذ "السفاح" بالفرار بمساعدة الألمان المتقهقرين، ووصل إلى سويسرا، قبل أن تصدر محكمة عسكرية في السلطة العثمانية الجديدة بحقه حكما غيابيا بالطرد من الجيش والإعدام، حسب الموسوعة العربية التي تضيف أنه قضى اغتيالا عام 1921، وتقول إنه "لم يبق لجمال باشا في ذاكرة العرب إلا صورة السفاح البغيض"



الشهداء في ساحة المرجة2

#سوريا #شهداء سوريا
الشهداء في ساحة المرجة

الأكثر قراءة اليوم

حماس تشمّ رائحة نهاية عهد أبو مازن: صحيفة اسرائيلية تكشف السبب الرئيسي من تهديد الضيف..

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز زعترة

صحيفة تكشف سبب تأخر موعد صرف رواتب الموظفين في الضفة وغزة

أرعب العالم ... الصاروخ الصيني التائه سيحلق فوق فلسطين

في الهند المنكوبة بكوفيد.. طبيب عمره 26 عاما يقرر من يعيش ومن يموت (صور)

من هو منتصر شلبي ؟

كهرباء غزة تعلن عن خصومات كبيرة على فئات محددة تصل الى 50%

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: حماس تؤسس لمُعادلة جديدة مع "إسرائيل".. والمخاوف من تصعيد بالحلقتين تتزايد

"العليا الاسرائيلية" تحدد موعد جلسة للبت في قضية إخلاء منازل الشيخ جراح

غزة: اصابة اثنين من رجال الشرطة اثناء مداهمة منزل به تجار مخدرات

شلبي

كشف تفاصيل جديدة عن شلبي: رجل أعمال يحمل الجنسية الامريكية واشترى السلاح من ماله الخاص

أهالي الشيخ جرّاح يقدّمون ردّهم للمحكمة: رفض لأي صفقة مع المستوطنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية